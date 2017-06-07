В список не рекомендованных к блокировке сайтов Роскомнадзора попали более двух тысяч адресов

Роскомнадзор составил «белый список» сайтов, не рекомендованных к блокировке, сообщает Republic со ссылкой на Telegram-канал консультанта ФБК Владислава Здольникова.

По информации Здольникова, список рассылается от имени руководителя управления Роскомнадзора по Владимирской области Владимира Никонорова, однако известно, что рассылка была и в других регионах. Здольников рассказал, что информацию о списке ему сообщили представители нескольких операторов.

В список вошли более двух тысяч адресов. В том числе сайт Кремля, сайты правительства России и региональных правительств, «ВКонтакте», «Одноклассники», фейсбук, твиттер, инстаграм и другие.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский пока не ответил на звонки «Новой газеты».

В начале мая пользователи мессенджера Telegram организовали сбор подписей, чтобы не допустить его блокировку из-за якобы посланного Роскомнадзором требования предоставить данные для внесения в реестр. Они заявляли о намерении отправить петицию создателям мессенджера, в том числе, генеральному директору — Павлу Дурову.

Однако ведомство назвало требования к Telegram слухами.