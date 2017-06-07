Власти Петербурга ужесточили требования к заявкам на референдум

Законодательное собрание Петербурга одобрило поправку к закону, согласно которой численность инициативной группы по проведению референдума увеличивается с 20 до 300 человек.

Автор инициативы, депутат Денис Четырбок объяснил свою инициативу «борьбой за демократические ценности».

«К сожалению, практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии», — приводит слова парламентария Интерфакс.

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По мнению Четырбока, в «одной парадной многоквартирного дома проживает и то больше людей, чем составляет сейчас инициативная группа», а потому ситуация, «когда незначительная группа людей навязывает свое мнение сотням и тысячам других, вовлекая их в бессмысленную имитацию деятельности, несправедлива».

Напомним, в марте этого года избирком Петербурга одобрил заявку инициативной группы граждан на проведение референдума по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Теперь эта инициатива должны пройти через Законодательное собрании города.

В мае избирком также зарегистрировал заявку на референдум по поводу лишения мандатов депутатов, выступавших против передачи Исаакиевского собора РПЦ.