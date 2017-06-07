Новая газета

В Мьянме нашли обломки пропавшего военного самолета

Общество

Обломки военного самолета Мьянмы Shaanxi Y-8, пропавшего ранее с радаров, нашли в Андаманском море, передает портал Airlive со ссылкой на неназванные источники.

Поисковую операцию проводят шесть кораблей и три самолета. 

На борту находились 116 человек: 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Большинство пассажиров — члены семей военнослужащих. По информации издания, от трех до 15 человек могли выжить.

Напомним, ранее в среду самолет Shaanxi Y-8 пропал с радаров. Судно пролетало между городами Мьей и Янгон. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. 

«Связь была внезапно утеряна в 13:35 (10:05 мск), когда самолет находился 32 км от города Тавой», — заявил глава Минобороны страны.

Теги:
авиация, авиакатастрофа

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