В Мьянме нашли обломки пропавшего военного самолета

Обломки военного самолета Мьянмы Shaanxi Y-8, пропавшего ранее с радаров, нашли в Андаманском море, передает портал Airlive со ссылкой на неназванные источники.

Поисковую операцию проводят шесть кораблей и три самолета.

На борту находились 116 человек: 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Большинство пассажиров — члены семей военнослужащих. По информации издания, от трех до 15 человек могли выжить.

Напомним, ранее в среду самолет Shaanxi Y-8 пропал с радаров. Судно пролетало между городами Мьей и Янгон. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

«Связь была внезапно утеряна в 13:35 (10:05 мск), когда самолет находился 32 км от города Тавой», — заявил глава Минобороны страны.