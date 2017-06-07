«Газпром» заказал фильм о «красотах России» за 1,5 млн евро

«Газпром экспорт» заказал у немецкой студии ColourFIELD GmbH документальный фильм «о красотах России» за 1,5 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс.

«С целью демонстрации широкой российской и зарубежной аудитории великолепия и красоты российских пейзажей, природы и культурного наследия стороны исходят из того, что широкой мировой публике будет интересен проект, созданный в стиле ColourFIELD, который получил множество телевизионных премий за ранее созданные в той же стилистике фильмы и сериалы», – говорится в договоре «Газпрома» с компанией.

Планируется, что студия снимет для «Газпрома» 90-минутный фильм и телесериал из трех серий по 45 минут. Сериал покажут в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и Бельгии. Кроме того, «Газпром» планирует договориться о его трансляции в Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, США, Канаде, Японии, Китае.

Презентация проекта состоится в конце мая 2018 года.