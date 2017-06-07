В Санкт-Петербурге арестовали первого фигуранта по делу о саентологической церкви

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по просьбе ФСБ первого фигуранта дела саентологической церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Лебедеву.

Материалы в отношении еще двоих задержанных будут рассмотрены 8 июня.

Ранее сообщалось, что во вторник сотрудники ФСБ провели обыски в офисе религиозной организации и задержали ключевых фигурантов расследования.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству пояснили, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества».

В марте 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в «Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии» в Подмосковье.

Саентология — религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и запрещены законом.

Вера Юрченко