Поклонская ответила на обвинения о незадекларированной квартире в Донецке

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке и заявила, что направит депутатский запрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает РБК.

«Я буду просить Генеральную прокуратуру России провести проверку по факту совершенных преступлений. По признакам статей [Уголовного кодекса] 201 — злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях, 128.1 — клевета, 137 — распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка, 170 — регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом», — сказала она.

Парламентарий заявила, что после инициированных ею проверок Transparency International «будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова».

Отвечая на вопрос, имеет ли к ней отношение фамилия Дубровская, депутат ответила: «Я Поклонская. Мое личное дело, с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента ухода из Генеральной прокуратуры, находятся в Генпрокуратуре Украины. Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами на Украине по политическим мотивам, мне не известно».

Поклонская напомнила о ситуациях, когда сотрудники правоохранительных органов подбрасывали потерпевшим наркотики или деньги.

«А мне, выходит, решили "подбросить" квартиру в 29 квадратных метров? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже также "обнаруживают"»? — заявила она.

Ранее в среду российское отделение Transparency International заявило, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская может иметь незадекларированную квартиру в Донецке.

По данным Transparency, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова (по неофициальным данным, которые приводит организация, Дубровская — девичья фамилия Поклонской — ред.). Сообщалосбь, что дата и место рождения Дубровской, на которую зарегистрирована квартира, и Поклонской совпадают.

В связи с этим организация отправила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину и в Администрацию президента России с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской.

«Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы», — отметили в Transparency.

Напомним, ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia. В ответ заместитель гендиректора организации Илья Шуманов написал в фейсбуке, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Вера Юрченко