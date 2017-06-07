В Санкт-Петербурге отказались согласовать акцию Навального на Марсовом поле

Власти Санкт-Петербурга предложили сторонникам оппозиционного политика Алексея Навального провести акцию 12 июня в Удельном парке, а не на Марсовом поле. Об этом Интерфаксу рассказала глава регионального штаба Навального Полина Костылева.

По ее словам, причиной отказа стало проведение другого мероприятия — Кубка Конфедераций.

«Та точка, которая была предложена Смольным, не удовлетворяет целям митинга: мы сейчас думаем, что присоединимся к какой-либо массовой акции, которая будет проходить в центре города», — пояснила Костылева.

Она также сказала, что формат акции может быть похож на тот, что был 26 марта, то есть люди выйдут на несогласованную акцию на Марсовом поле.

Ранее власти Москвы запретили организаторам митинга 12 мая устанавливать экраны на проспекте Сахарова. С чем связан запрет на установку экранов, чиновники не стали объяснять.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Максим Прошкин