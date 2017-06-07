Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн рублей

Главная военная прокуратура организовала проверку аукциона на 607,6 млн рублей, который организовало министерство обороны России, сообщает РБК.

По информации издания, для дачи объяснений вызван замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны Олег Мушегян. По поручению замдиректора дважды отменялся тендер по продаже лома черных и цветных металлов и неисправной автотехники.

Как отмечает РБК, аукционы были отменены после подписания организатором торгов с их победителем соответствующих итоговых протоколов.

Как рассказал изданию глава общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан, это второй по величине тендер среди тех, которые за все время существования проводил департамент имущественных отношений Минобороны.

В первый раз в аукционе участвовали компании «ДельтаМет» и «РегионРесурс». Во второй раз заявку на участие подала компания «ТрансЛом».

Согласно письму Мушегяна, причиной отмену результатов стало несоответствие номенклатуры и количества описи лота.

​«Предполагаем, что Мушегян действует в интересах ограниченного круга коммерческих организаций, способствуя их исключительной победе по продаже ВДВИ (высвобожденного движимого военного имущества — прим ред)», — цитируют РБК жалобу «РегионРесурса», поданную в прокуратуру.

Максим Прошкин