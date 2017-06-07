В США застрелили 18-летнего россиянина

В жилом районе близ Монтгомери Вилледж неизвестные застрели в автомобиле двух человек, среди которых был 18-летний россиянин Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, убийство произошло в понедельник вечером. Данных о том, какой статус был у погибшего в США, пока нет.

За любую информацию о нападавших американская полиция объявила вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Ранее в Мексике россиянину Алексею Макееву, избитому в Мексике, предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

Как сообщали СМИ, 19 мая толпа из нескольких сотен людей окружила дом Макеева и напала на россиянина. Один из нападавших в результате травм скончался в госпитале. Сам Алексей Макеев был тяжело ранен, в понедельник его выписали из больницы и взяли под стражу.

Макеев известен в России и Мексике видеороликами, в которых выступал с оскорблениями и угрозами в адрес граждан этой страны. В России он проходил принудительное психиатрическое лечение.

Максим Прошкин