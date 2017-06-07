Экс-президент группы компаний РБК станет соучредителем The Moscow Times

Экс-президент группы компаний РБК Дерк Сауэр станет соучредителем англоязычной газеты The Moscow Times, сообщил газете «Ведомости» медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

По словам Кудрявцева, Сауэр станет председателем нового фонда, а управляющим редактором — голландская журналистка с русскими корнями Ева Скоробогатова.

Как пишут «Ведомости», новое руководство сделает упор на цифровую версию газеты, так как печатный вариант «не спасает».

Напомним, в августе 2015 года Дерк Сауэр перешел на должность вице-президента группы «Онэксим», на его место в РБК назначили Николая Молибога, который потом так же ушел с поста.

Сауэр также основал в России в 1992 году Independent Media, запустил журнал Cosmopolitan, газеты «Ведомости» и The Moscow Times.

Максим Прошкин