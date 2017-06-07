Экс-директор ФБР США рассказал о предложении Трампа отказаться от «российского» расследования

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп позвонил ему 30 марта и рассказал об «облаке» российского расследования, от которого нужно избавиться, передают РИА Новости.

«Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России», — следует из письменных показаний, которые Коми дал конгрессу.

По словам Коми, он ответил Трампу, что посмотрит, что можно сделать, и что «мы сделаем нашу работу по расследованию как можно быстрее и лучше».

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот, по мнению главы государства, «не может эффективно руководить бюро». Коми вел расследование против Трампа и его сотрудников на предмет предполагаемых «связей с Россией». Эти связи опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

При этом бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн, о прекращении расследования против которого Трамп якобы просил Коми — один из фигурантов дела в расследовании ФБР о связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Максим Прошкин