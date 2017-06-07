Роскомнадзор пояснил причину блокировки «добропорядочных» сайтов

Причиной некорректной блокировки «добропорядочных» сайтов могли стать действия злоумышленников, говорится в обращении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Как говорится в сообщении, надзорное ведомство уже направило операторам рекомендации по некоторым техническим аспектам ограничения доступа.

В свою очередь РБК сообщает, что под избыточную блокировку попали, в частности, сайт и панель управления провайдера облачных сервисов Selectel.

По данным «Роскомсвободы», неизвестный владелец заблокированного Роскомнадзором домена dymoff.space добавил в DNS-сервер несколько ресурсов — Telegram, Facebook, Badoo, Pikabu, «Одноклассники», сайт РЖД, Mail.Ru, РБК, Booking.com, НТВ, Reg.ru, технический сайт системы «Ревизор».

В сообщении ресурса поясняется, что любой злоумышленник может инициировать блокировку «добропорядочного» сайта из-за «дыры» в системе блокировки Роскомнадзора.

Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор составил «белый список» сайтов, не рекомендованных к блокировке.

В список вошли более двух тысяч адресов. В том числе сайт Кремля, сайты правительства России и региональных правительств, «ВКонтакте», «Одноклассники», фейсбук, твиттер, инстаграм и другие.

Максим Прошкин