Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева задержали в Республике Беларусь

Сегодня ночью при пересечении российско-белорусской границы белорусскими пограничниками был задержан чемпион мира по ММА Мурад Амриев.

В данный момент он находится в РОВД г. Добруша. Эту информацию подтвердил дежурный РОВД Станкевич. На данный момент Мурад Амриев не задержан, его опрашивают сотрудники паспортно-визовой службы Республики Беларусь.

Накануне Амриев смог покинуть здание брянской прокуратуры и уехать из города. Он и его адвокат опасались, что спортсмена захватят силой чеченские силовики прямо на выходе из здания.

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Напомним, 4 июня стало известно, что чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году согласно приказа МВД РФ № 213, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

В 2013 году Мурада Амриева задерживали в качестве заложника и пытали в отделе полиции в Грозном. Полицейские требовали, чтобы из Германии вернулся его старший брат, к которому у начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева были свои счеты: Дашаев считает, что брат Мурада Амриева участвовал в покушении против Дашаева.

Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось. Тем не менее, это не помешало сотрудникам чеченской полиции преследовать Амриевых.

После того, как руководству чеченского МВД стало известно о задержании Мурада Амриева, в Брянск выдвинулась группа захвата, чтобы забрать и отконвоировать Амриева в Чечню. Комитет по предотвращению пыток заявил, что в таком случае жизни и здоровью Амриева угрожает опасность. После вмешательства главы СПЧ Михаил Федотова и руководства МВД РФ, выдачу Амриева Чечне удалось остановить.