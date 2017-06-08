«Ведомости»: «молодежная» повестка станет приоритетной в президентской кампании

Одной из приоритетных тем во время президентских выборов в 2018 году станут проблемы молодежи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

По информации издания, исследования на эту тему проведут ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения — ред.) и ФОМ (Фонд «Общественное мнение» — ред.).

Генеральный директор ВЦИОМа Валерй Федоров подтвердил «Ведомостям» эту информацию. По его словам, молодежь — это в основном те люди, которые пойдут в 2018 году голосовать в первый раз.

В предвыборной кампании затронут вопросы качества образования, трудоустройства молодежи, кредитных программ, цифровой экономики и безопасности. По мнению собеседников издания, это «даст повод поговорить о будущем страны и впишется в концепцию образа будущего».

Один из источников газеты добавил, что молодежь стремятся встроить в предвыборную кампанию и удержать позиции Путина в этой категории избирателей. «Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться», — сказал он, отметив, что использование этой повестки имеет риски, потому что «на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников».

Напомним, 26 марта в России прошли антикоррупционные митинги, основными участниками которых стали студенты и школьники. При этом в Кремле решили не устраивать «разбора полетов в школах и институтах», а предостерегать молодежь от участия в незаконных митингах.