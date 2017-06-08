Первая за год ракета «Протон-М» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником Echostar-21 стартовала с космодрома «Байконур», сообщает в твиттере Роскосмос.
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Позднее спутник успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.
Напомним, запуски ракет «Протон-М» приостановили в июне 2016 года. Тогда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 двигатель второй ступени ракеты выключился преждевременно. После проверки Роскосмос отозвал двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М».
Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний. Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги.
После этого запуски «Протон-М» неоднократно откладывались. В январе вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал, что запуски ракет-носителей возобновят через три с половиной месяца. Однако в апреле старт перенесли на июнь.