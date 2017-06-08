Первая за год ракета «Протон-М» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником Echostar-21 стартовала с космодрома «Байконур», сообщает в твиттере Роскосмос.

Позднее спутник успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.

Напомним, запуски ракет «Протон-М» приостановили в июне 2016 года. Тогда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 двигатель второй ступени ракеты выключился преждевременно. После проверки Роскосмос отозвал двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М».

Проблемы с двигателями вскрылись во время огневых испытаний. Эксперты пришли к выводу, что при их сборке использовали «неликвидные компоненты»: в двигателях применяли не материалы с содержанием драгоценных металлов, а их менее жаростойкие аналоги.

После этого запуски «Протон-М» неоднократно откладывались. В январе вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал, что запуски ракет-носителей возобновят через три с половиной месяца. Однако в апреле старт перенесли на июнь.