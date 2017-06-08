В России в 100 раз увеличился объем утечек конфиденциальной информации

В России в 2016 году объем утечек информации стал в 100 раз больше, чем годом ранее, передает РБК со ссылкой на аналитиков InfoWatch.

В общемировом рейтинге по количеству утечек Россия занимает второе место, первое — США. При этом доля утечки платежной информации в России (2,8%) ниже, чем в мире в целом (7,3%). Однако в России высокий уровень утечек данных о коммерческой тайне и ноу-хау — 12,2%, а в мире этот показатель составляет 5,4%.

По информации экспертов, в прошлом году в России было зафиксировано 213 случаев утечки информации, в результате чего было скомпрометировано 128 млн записей конфиденциальных данных. В частности, данные банковских карт и счетов.

В России на первом месте по количеству утечек находятся государственные органы (21,6%), втором — высокотехнологичные компании (14,65%), после них — образовательные учреждения (13,6%) и банки (11,75%).