В Великобритании начались досрочные парламентские выборы, передает The Associated Press. Более 40 тысяч избирательных участков открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск), они будут работать до 22:00 (00:00 мск). Окончательные результаты станут известны 9 июня.

По информации агентства, в качестве избирателей зарегистрировались 46,4 млн британцев.

Выборы определят новый состав Палаты общин, куда входят 650 депутатов (по числу избирательных округов). Победившая партия получит право сформировать правительство.

По результатам опросов, преимущество сохраняется за партией правящей партией консерваторов, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй. В частности, опрос компании YouGov показал, что за консерваторов готовы проголосовать 42% опрошенных, а за их главного конкурента — Лейбористскую партию — планируют поддержать 35% респондентов.

В начале мая Тереза Мэй попросила королеву Елизавету II распустить парламент в преддверии всеобщих выборов. В свою очередь, королева передала премьеру «королевскую декларацию», в которой указаны даты роспуска парламента, проведения выборов и начала работы нового состава парламента.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов восьмого июня. Премьер связала проведение внеочередных выборов с необходимостью в стабильном и сильном руководстве для страны после выхода из ЕС.