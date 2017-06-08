Ущерб от московского урагана оценили в 25 млн рублей

«Росгосстрах» оценил ущерб от урагана в Московском регионе в 25 млн рублей, передает ТАСС.

«Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 млн рублей, в том числе в 19 млн рублей — ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско», — заявили в «Росгосстрахе».

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате погибли 16 человек, около 200 человек пострадали.

Позднее стало известно, что многие москвичи не получили уведомления о предстоящем урагане. При этом глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявлял, что информирование о непогоде было достаточным. После этого власти Москвы пообещали потратить 76 млн рублей на расширение системы экстренного оповещения.