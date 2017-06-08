Кремль проведет «тренинг» для губернаторов перед сентябрьскими выборами

Администрация президента устроит двухдневный «тренинг» для губернаторов, на котором проведет обсуждение предстоящих в сентябре выборов, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники.

По информации издания, так называемый тренинг проведет внутриполитический блок Кремля во главе с первым замглавой администрации президента Сергеем Кириенко 29-30 июня.

Как сообщали СМИ, подобное собрание проходило в декабре этого года. Его также проводил Кириенко. На тренинге заявили, что кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%, при этом за него должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы, писал РБК.

Напомним, в середине мая газета «Ведомости» сообщила, что Кремль отказался от идеи повысить явку на губернаторских выборах как минимум в пяти регионах России.

По информации газеты, задача повысить явку на избирательных участках ставилась перед всеми регионами, однако Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областям и Республике Бурятия разрешили это требование не выполнять.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы. В следующем, 2018 году, россияне проголосуют за нового президента страны.

Максим Прошкин