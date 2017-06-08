Задержанного в Беларуси чемпиона ММА Амриева хотят вернуть в Россию. Чеченская полиция объявила ему кровную месть

обновлено 12:10 Мурада Амриева вывезли конвоем из РОДВ Добруша и повезли в неизвестном направлении. Возможно, на границу для передачи.

Чемпиону мира по ММА Мураду Амриеву, задержанному сегодня ночью при пересечении российско-белорусской границы, угрожает высылка в Россию, в город Брянск, в связи с тем, что он был объявлен в федеральный розыск в России.

В розыскную базу данных его внесло Старопромысловское ОМВД г. Грозный.

Вызывают сомнения, насколько законны основания для объявления в розыск Амриева. Еще в 2014 году он был снят с розыска по тем основаниям, по которым находится в базе сейчас, а его розыскное дело было закрыто. На этом же основании он был отпущен из ИВС г. Брянска 6 июня. После чего, Амриев покинул Брянск, а кадыровцы, которые приехали с группой захвата и с целью забрать Амриева в Грозный, остались ни с чем. Но, видимо, не успокоились.

В данный момент в УВД Гомельского облисполкома Республики Беларусь ведутся переговоры с российской стороной о выдаче Амриева российской стороне. При этом, кто именно его будет принимать со стороны России – неизвестно. Вполне возможно, что это будут чеченские силовики.

Адвокат Амриева пока только на пути в Гомель. Решение о высылке принимается с нарушением права на защиту и всего законодательства Беларуси. Белорусское законодательство не позволяет в такие оперативные сроки решать вопрос об экстрадиции, это решение принимает только ведомство Генпрокуратуры Беларуси и это довольно длительная процедура (занимает не менее 40 дней).

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Напомним, 4 июня стало известно, что чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году согласно приказа МВД РФ № 213, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

В 2013 году Мурада Амриева задерживали в качестве заложника и пытали в отделе полиции в Грозном. Полицейские требовали, чтобы из Германии вернулся его старший брат, к которому у начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева были свои счеты: Дашаев считает, что брат Мурада Амриева участвовал в покушении против Дашаева.

Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось. Тем не менее, это не помешало сотрудникам чеченской полиции преследовать Амриевых.

После того, как руководству чеченского МВД стало известно о задержании Мурада Амриева, в Брянск выдвинулась группа захвата, чтобы забрать и отконвоировать Амриева в Чечню. Комитет по предотвращению пыток заявил, что в таком случае жизни и здоровью Амриева угрожает опасность. После вмешательства главы СПЧ Михаил Федотова и руководства МВД РФ, выдачу Амриева Чечне удалось остановить.