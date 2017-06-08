Экс-главбух студии Серебренникова признала вину

Бывший главный бухгалтер основанной Кириллом Серебрениковым театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева, которую обвиняют в хищении почти 1,3 млн рублей, признала вину и заключила соглашение со следствием. Об этом из зала суда сообщает Интерфакс.

«Я не снимаю своей вины. Я с самого начала — и судом не было этого учтено — признала свою вину. Я все готова сделать и готова сотрудничать со следствием. Прошу отпустить меня под домашний арест», — сказала Масляева в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о законности ее ареста.

Бывший адвокат Нины Масляевой Павел Тепухин, который вел дело на досудебной стадии уголовного процесса в беседе с «Новой газете» заявил, что Масляева не могла не признать вину, поскольку работала главным бухгалтером и осуществляла операции по обналичиванию средств.

«Как нельзя не признать вину, если она все время, на протяжении трех лет выполняла работу главного бухгалтера. Они осуществляли обналичивание средств. Это входило в ее должностные обязанности. Мы что можем сказать, что она не работала чтоли? Другое дело, как были израсходованы переданные администрации («Седьмой студии», — ред.) деньги. Безусловно, во всем этом деле ее вина есть, а какая уж полная или частичная, это нужно выяснять», — сказал бывший адвокат Нины Масляевой Павел Тепухин.

Напомним, 27 мая Пресненский суд Москвы арестовал бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву до 19 июля. Ее обвиняют в хищении почти 1 млн 300 тысяч рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Нина Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием. Пресненский суд Москвы также отправил под домашний арест другого фигуранта дела — бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Итина и Масляеву задержали после обысков в «Гоголь-центре» 23 мая по делу о хищении 200 млн руб., выделенных на развитие искусства. В тот же день обыски прошли в доме у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.

Андрей Дубровский