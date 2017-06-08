Ученые РАН направят в Госдуму письмо против изменения закона о выборах главы академии

Ученые РАН подготовили письмо в Госдуму, в котором они выразили протест против внесения поправок в порядок проведения выборов главы академии. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе РАН.

Согласно сообщению, академики недовольны тем, что число кандидатов в президенты предлагают ограничить до трех человек, а также что их надо согласовывать с властями.

Всего против поправок, предложенными депутатами от «Единой России», выступили 30 ученых РАН, в том числе члены неформального академического сообщества «Клуб 1 июля».

Однако не все поправки вызывают протест, например академики согласны с тем, что определение победителя должно проходить простым большинством, а утверждать нового руководителя академии будет президент России.

«Письмо в Госдуму передадут 8 июня», — сказали в пресс-службе.

Документ с поправками депутаты от «Единой России» внесли 6 июня, среди предложивших поправки были Вячеслав Никонов, Николай Герасименко, Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что назначать главу РАН должно академическое сообщество, а не президент или правительство. Отметим, что глава государства особо подчеркнул этот момент.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова исполняющим обязанности президента Российской академии наук.

Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года. При этом собрание попросило продлить полномочия Фортова, которые истекают в конце марта, несмотря на протест действующего президента.

Полномочия нынешнего президента Российской академии наук истекли досрочно в связи с реформой, объединившей РАН с двумя другими академиями — Россельхозакадемией и Российской академией медицинских наук (РАМН).