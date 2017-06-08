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В офис «Руси сидящей» пришли с обысками
В офис правозащитной организации «Русь сидящая» пришли с обысками. Об этом сообщила ее директор Ольга Романова в фейсбуке.
Причины обысков пока неизвестны.
Координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров рассказал РБК, что обыск проводят оперативники УБЭП. Сотрудники организации сейчас заблокированы в офисе.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители, а также компьютеры, установленные в офисе".
Фонд «Русь сидящая» был создан 2008 году. Правозащитники занимаются помощью заключённым и их семьям.
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