В офис «Руси сидящей» пришли с обысками

В офис правозащитной организации «Русь сидящая» пришли с обысками. Об этом сообщила ее директор Ольга Романова в фейсбуке.

Причины обысков пока неизвестны.

Координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров рассказал РБК, что обыск проводят оперативники УБЭП. Сотрудники организации сейчас заблокированы в офисе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители, а также компьютеры, установленные в офисе".

Фонд «Русь сидящая» был создан 2008 году. Правозащитники занимаются помощью заключённым и их семьям.

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