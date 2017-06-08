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В офис «Руси сидящей» пришли с обысками

Общество

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В офис правозащитной организации «Русь сидящая» пришли с обысками. Об этом сообщила ее директор Ольга Романова в фейсбуке.

Причины обысков пока неизвестны.

Координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров рассказал РБК, что обыск проводят оперативники УБЭП. Сотрудники организации сейчас заблокированы в офисе. 

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что "силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители, а также компьютеры, установленные в офисе".

Фонд «Русь сидящая» был создан 2008 году. Правозащитники занимаются помощью заключённым и их семьям.

Дополняется

Теги:
правозащитники, обыски

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