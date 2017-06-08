Экс-замглавы администрации Уфы приговорили к 3,5 годам колонии за кражу земли

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина к 3,5 годам колонии за превышение должностных полномочий (статья 285 УК РФ), сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

«На два года он лишен права занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением (…) полномочий представителя власти», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 году Никитин, будучи руководителем комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Уфа, распорядился передать в муниципальную собственность земельный участок, использовавшийся учебно-спортивным аэродромом ДОСААФ.

«Для создания видимости законных оснований сделки были проведены торги, в результате которых объект федерального назначения был отчужден в пользу предприятия сестры Никитина», — утверждают в СК.

По оценкам экспертов Следственного комитета, Никитин нанес ущерб бюджету Российской Федерации на сумму почти в 897 млн рублей.

Напомним, 6 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки) в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова.

По данным СК, в 2015 году Зубков получил взятку «в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений».

Максим Прошкин