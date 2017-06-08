В МАК назвали причины крушения самолета Качиньского под Смоленском

Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения самолета Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексея Морозова.

По его словам, причиной крушения стало снижение борта ниже безопасной высоты и как следствие — столкновение с деревом.

«Причиной происшествия явилось снижение самолета при принятии экипажем подобного решения, несмотря на отсутствие визуального контакта с наземными ориентирами, ниже безопасной высоты в 100 метров», — сказал он.

В апреле генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица» в умышленном провоцировании крушения самолета Ту-154 Леха Качиньского.

Напомним, самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился в апреле 2010 года при посадке в аэропорту Смоленска.

Польские официальные лица, в том числе президент Лех Качиньский, летели на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши.

Вера Юрченко