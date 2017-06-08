Украина утвердила членство в НАТО одной из основ политики страны

Верховная рада Украины приняла законопроект, предусматривающий получение членства в НАТО приоритетом внешней политики страны. За него проголосовало большинство народных депутатов Рады. Об этом сообщает Интерфакс.

Приоритетом Украины в документе указана интеграция страны в европейское политическое, экономическое и правовое пространство с возможностью обретения членства в Европейском союзе, а также вступление в евроатлантическое пространство безопасности.

Авторы законопроекта считают, что эти действия должны обеспечить развитие равноправных и взаимовыгодных отношений Украины с другими государствами мира. Прежде в документе говорилось только об интеграции страны в европейское политическое, экономическое и правовое пространство.

Напомним, в мае Украина и ЕС подписали законодательные акты для введения безвизового режима. Вступление соглашения в силу ожидается в начале июня.

Отмена визового режима с ЕС касается краткосрочных поездок — до 90 дней раз в течение полугода. Отметим, что безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочных поездок может быть туризм, участие в культурных мероприятиях, а также посещение близких и родственников.

Андрей Дубровский