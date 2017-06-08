СМИ: Глава Microsoft Россия покинет пост

Глава Microsoft Россия Павел Бетсис не собирается продлевать контракт с компанией, который истекает в июле, и покинет организацию в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По информации агентства, глава Microsoft Россия планирует заняться проектами не в России. Имя нового главы будет объявлено в ближайшие 2-3 недели, добавляет ТАСС.

Собеседник РБК также подтвердил информацию, что Бетсис решил не продлевать контракт.

Пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова заявила, что компания слухи не комментирует.

До перехода на должность главы Microsoft Россия Павел Бестис в 2014 году, он занимал пост вице-президента Cisco в России и СНГ, а также возглавлял Cisco Systems Россия.

Максим Прошкин