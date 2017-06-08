Суд в Омске признал, что словосочетание «иностранный агент» не наносит морального ущерба гражданам России

Суд Советского округа Омска в полном объеме отклонил исковые требования лидера областного отделения партии «Парнас», председателя общественного горсовета Игоря Басова, предъявленные им государственной телерадикомпании «Омск» и ее гендиректору Александру Малькевичу.

Как ранее сообщала «Новая», истец потребовал компенсации морального ущерба в сумме 6 млн рублей за то, что в ходе теледебатов кандидатов в органы городского самоуправления руководитель главного в регионе медиа назвал его «иностранным агентом». Дословно реплика Малькевича звучала так: «Игорь Геннадьевич, давайте говорить начистоту: вы, поскольку все равно иностранный агент, отстаивать интересы города тоже хотите?».

Сюжет с этой репликой Малькевича был показан в эфире трижды, а затем выставлен на Youtube, после чего Басову, по его словам, пришлось много раз объяснять знакомым и друзьям, что он не является тем, кем его назвали. «Когда иностранными агентами признают юридических лиц ,– пояснил он «Новой», — то в этом ничего страшного нет, а применительно лицу частному смысл получается однозначный: шпион, работающий за деньги на иностранную разведку».

В перечне исковых требований было и и публичное опровержение Малькевичем распространенных им недостоверных сведений.

Как рассказал истец, суд признал, что, слова, процитированные выше, действительно были сказаны его оппонентом и услышаны большим количеством телезрителей, а также пользователей интернета, но не увидел в них ничего оскорбительного: словосочетание «иностранный агент», полагает суд, не ущемляет чести, достоинства и деловой репутации.

« То есть – говорит Игорь Басов – можно так назвать любого гражданина РФ, и ему по понятиям Советского райсуда, не на что будет обижаться».

Он намерен обжаловать это решение в облсуде, и если оно вступит в законную силу, обратится с жалобой в ЕСПЧ: «Раз признали меня «иностранным агентом, то мне терять нечего».