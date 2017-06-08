Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и СК проверить российское отделение Transparency

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет проверить организацию Transparency International Russia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращения депутата, направленные в ведомства.

Поклонская попросила «дать оценку действиям российского отделения Transparency International на наличие в них признаков составов преступлений» из-за публикации о ее имуществе, которая, по мнению депутата, содержит провокационную и клеветническую информацию.

Накануне Поклонская пригрозила Transparency отправить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке действий организации по четырем статьям Уголовного кодекса: 201 — злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях, 128.1 — клевета, 137 — распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребенка, 170 — регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом

Парламентарий заявила, что после инициированных ею проверок Transparency International «будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова».

В среду российское отделение Transparency International заявило, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская может иметь незадекларированную квартиру в Донецке.

Напомним, ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia. В ответ заместитель гендиректора организации Илья Шуманов написал в фейсбуке, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Вера Юрченко