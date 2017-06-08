В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за «карусели» на выборах

Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения на выборах внесли в Государственную думу. Текст законопроекта доступен на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предложили лишать свободы сроком до четырех лет за незаконную выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или голосование более двух раз за одни выборы.

Если данные действия совершенны группой лиц по предварительному сговору, то срок увеличивается до пяти лет.

Также заключение под стражей может быть заменено штрафом в размере от 200 до 500 тысяч, а для группы лиц от 100 до 300 тысяч.

Ранее законопроект об уголосной отвественности за нарушения на выборах поддержали Верховный суд и правительство России.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал поправки к Федеральному закону о выборах, которые меняют механизм голосования не по месту прописки, вводят новые штрафы за нарушения на выборах, изменяют правила работы наблюдателей и переносят дату выборов со второго на третье воскресенье марта.

Авторами большинства поправок выступили главы комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Максим Прошкин