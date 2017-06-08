В Москве задержали предполагаемого администратора «группы смерти»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого администратора одной из так называемых «групп смерти». Об этом сообщается на сайте МВД.

Задержанного подозревают в доведении несовершеннолетних до самоубийства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства полицейскими задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 26-летний житель города Москвы. В ходе проведенного обыска изъяты пять телефонных аппаратов сотовой связи, планшетный компьютер, несколько сим-карт», — говорится в сообщении ведомства.

По словам самого подозреваемого, в его группу в социальной сети «ВКонтакте» входили 32 человека, все несовершеннолетние.

«Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», — отметили в МВД.

Задержанного этапировали в Челябинск.

Отмечается, что в мае в Челябинской области 14-летнюю девушку после попытки суицида доставили в районную больницу. Выяснилось, что несовершеннолетняя состояла в одной из «групп смерти» и выполняла задания администратора.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. В тексте закона упоминаются так называемые «группы смерти», о которых «Новая газета» писала весной прошлого года. За склонение к самоубийству, в том числе через соцсети, предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

Напомним, один из администраторов «групп смерти» в социальной сети «Вконтакте» Филипп Будейкин, известный под псевдонимом Филипп Лис, уже находится под стражей. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по части 3 статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), и статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). В мае Будейкин признал вину в призывах подростков к самоубийству. Суд продлил его арест до 20 августа.