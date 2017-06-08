Сотрудники УБЭП сняли копии с финансовых документов «Руси сидящей»

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Обыски в «Руси сидящей» могут быть связаны с деятельностью фонда по подготовке реформы системы Федеральной службы исполнения наказаний, считают в самой организации. По словам главы фонда Ольги Романовой, обыски проводили по доследственной проверке о расходовании бюджетных средств.

Но бюджетных средств у «Руси сидящей», в том числе государственных грантов, не было и нет. Организация существует исключительно на пожертвования.

Ольга Романова. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Причиной для обысков Романова считает деятельность фонда, а именно: подготовку концепции о переходе ФСИН в гражданское ведомство с более прозрачной системой работы. Как утверждает Ольга Романова, это также может быть связано с тем, что «Русь сидящяя» регулярно критикует ФСИН. К примеру, по словам адвоката Сергея Шарова-Делоне, ведомство тратит на заключенных всего лишь по 1500 рублей в месяц.

«В любом случае эту систему уже даже нельзя реформировать, ее нужно просто взять и построить заново всю. Потому что это система, которая не менялась со сталинских времен вообще. Она продолжает традицию Гулага со всеми его прелестями. Это система скорее 19-го века чем 21-го», — уверен Шаров-Делоне.

Сотрудников правоохранительных органов (УБЭП) интересовала только финансовая составляющая деятельности организации. В «Руси сидящей» изъятие копий финансовых документов не считают проблемой, так как «счета и бюджет фонда прозрачны».

Глава организации отметила, что силовики вели себя корректно, «даже на кофе не остались».

Ранее в четверг стало известно, что в офис правозащитной организации «Русь сидящая» пришли с обысками.

Фонд «Русь сидящая» был создан в 2008 году. Правозащитники занимаются помощью заключённым и их семьям.