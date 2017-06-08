Законопроект о запрете «обхода блокировок» внесли в Госдуму

В Госдуму внесен проект закона, в котором предлагается ограничить доступ к приложениям, позволяющим получать доступ к запрещенным сайтам. Текст документа доступен на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на пресечение «распространения информации, запрещенной или незаконно распространяемой на территории России».

Согласно документу, пользователей лишат возможности найти ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поиска.

В тексте объясняется, что интернет-пользователи могут попасть на заблокированные ресурсы при помощи зарубежных серверов, анонимных прокси- серверыов и через виртуальные частные сети.

Авторы инициативы – депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что В России подготовили законопроект о запрете использования программ, с помощью которых возможно заходить на заблокированные сайты, например, VPN-сервисы.

Отметим, что 17 апреля генеральный директор сервиса HideMe.ru Маркус Саар рассказал, что Роскомнадзор направил несколько писем HideMe.ru. По его словам, в письмах ведомство просило сообщить о возможности технически ограничить пользователям анонимайзера и VPN доступ к интернет-страницам, внесенным в реестр запрещенных.

Напомним, по данным Роскомнадзора, способы обхода блокировок применяют меньшинство пользователей. В феврале пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский также сказал, что блокировать программы, позволяющие пользователям обходить блокировки сайтов, не нужно — это бессмысленно.

Максим Прошкин