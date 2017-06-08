В Москве задержали активиста по подозрению в нападении на полицейского 26 марта

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданского активиста Дмитрия Борисова по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти 26 марта, сообщила «Медиазоне» его мать Ирина.

«Приехали домой, совершили обыск. Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», говорится в сообщении.

По словам матери Борисова, один из следователей показал ей документ, в котором упоминалось, что активиста подозревают по трем статьям, одна из них была 318 УК РФ, другие мама задержанного не запомнила.

«На вопрос, что следствие собирается предъявить ее сыну, ей ответили, что Борисову покажут видео», — пишет «Медиазона»

Ранее Тверской суд приговорил к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ) Юрия Кулия.

В конце мая Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта в Москве Дмитрия Крепкина.

29 мая другой фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, которого также обвиняют в нападении на полицейского на митинге против коррупции, заявил в суде, что не признает вины.

Другой задержанный Александр Шпаков получил полтора года колонии общего режима.

Максим Прошкин