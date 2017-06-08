Песков заявил о ежедневных хакерских атаках из США на сайт Кремля

В Кремле заявили, что фиксируют ежедневные хакерские атаки с территории США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно. В том числе, и хакерские атаки, которые осуществляются на сайт президента России», — сказал он.

При этом Песков отказался винить в кибератаках власти США.

«Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, «совершение хакерской атаки с территорий какой-то страны не может означать причастность официальных властей к этому».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе интервью телеканалу NBC предположил, что за вмешательством в американские выборы могут стоять хакеры из США.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелки на Россию», — сказал он.

Напомним, власти США обвиняют Россию в организации серии кибератак, целью которых, как считают спецслужбы, было влияние на исход американских выборов.