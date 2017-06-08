Депутаты предложили избавиться от реестра блогеров

В Государственную думу внесли законопроект, в котором в частности предлагается избавиться от реестра блогеров и отменить введенные для них в 2014 году ограничения. Соответствующий документ опубликован на сайте Думы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что правила распространения блогерами общедоступной информации «обнаружили свою неэффективность».

Напомним, в 2014 году российских блогеров с аудиторией больше трех тысяч человек в сутки стали добавлять в отдельный реестр Роскомнадзора. За три года в реестре оказалось около двух тысяч страниц.

В соответствии с законом, попавшие в реестр блогеры должны соблюдать все правила, применяемые к СМИ. В частности, они должны проверять достоверность информации и не ругаться матом, а также не скрывать свое имя.