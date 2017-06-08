Пациентское сообщество потребовало от Минздрава принять стратегию по борьбе с гепатитом

В России нужно немедленно принять государственную стратегию по борьбе с вирусными гепатитами, чтобы остановить эпидемию. Об этом заявили представители пациентских организаций на пресс-конференции 7 июня в Санкт-Петербурге.

Активисты пациентских организаций «Е.В.А.», «Вместе против гепатита» и «Коалиция по готовности к лечению» отправили обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. В нем они просят принять стратегию противодействия распространению вирусных гепатитов на 2017-2021 годы, выделить дополнительный бюджет и составить план конкретных действий.

Пациенты убеждены, что сейчас лечение недоступно большинству пациентов, а власть решает проблему слишком медленно. «Год назад Россия подписала подписала глобальную стратегию ВОЗ по борьбе с вирусными гепатитами. С тех пор не было предпринято никаких действий. В том, что это эпидемия сомнений нет. По данным Минздрава инфицировано 1,7 миллионов человек, а более 3 млн человек являются носителями антител, а также возбудителя гепатита В», — объяснил замдиректора некоммерческого партнерства «Е.В.А.» Алексей Лахов. Но реальное число инфицированных не знает никто. Пациенты напомнили, что заразиться вирусом гепатита С можно у стоматолога, при нанесении татуировки, во время маникюра.

По словам представителя Коалиции по готовности к лечению Юлии Драгуновой, существуют рекомендательные протоколы лечения гепатита С, но обновленных стандартов все еще нет. «Россия одна из немногих стран, где активно принимается устаревший режим лечения пегилированным интерфероном с побочными эффектами», — отметила Драгунова.

Всего в 2016 году на препараты против гепатита С было выделено 3,6 млрд рублей. На эти средство закупили почти 10 тысяч курсов терапии: менее одной трети бюджета потратили на противовирусные препараты прямого действия, большую часть — на пегилированные интерфероны. Но по мнению активистов, нужно закупать именно противовирусные препараты прямого действия. Один из них, софосбувир, в России хоть и зарегистрирован, но его нельзя купить в аптеках.

Помимо принятия государственной стратегии активисты считают, что нужно создать федеральный регистр пациентов. Он поможет определить, сколько пациентов нуждается в лечении.

Наталья Баранова, специально для "Новой газеты"