Власти Ижевска предложили провести шествие против коррупции до кладбища

Администрация города Ижевска согласовала массовое акцию против коррупции 12 июня у кладбища. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на документ о согласовании.

Один из заявителей пояснил изданию, что изначально активисты подали несколько заявок, в том числе на шествие в центре города от бульвара имени Гоголя до Советской улицы, но во всех отказала администрация города, предложив свои варианты.

Два из них организаторов акции не устроили из-за удаленности от центра города. В итоге заявители согласились провести шествие по Удмуртской улице до Северного кладбища и митинг на площадке перед Воинским мемориалом у кладбища.

Накануне власти Москвы согласовали митинг против коррупции на проспекте Сахарова, при этом запретив организаторам устанавливать экраны и звуковую аппаратуру о месте проведения мероприятия.

Вера Юрченко