Скворцова: россияне стали меньше пить и курить

Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что число курящих в России за последние годы снизилось на 20%, а тех, кто употребляет алкоголь — на 13,5 %. Об этом министр сказала на форуме социальных инноваций регионов, передает Интерфакс.

При этом среди молодежи количество курильщиков сократилось и вовсе в 3,5 раза, заявила министр, указывая на данные исследования Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС).

В свою очередь, количество россиян, приверженных спорту и здоровому образу жизни, наоборот увеличилось на 18%, уточнила Скворцова.

Ранее Роспотребнадзор тоже заявил, что по итогам 2016 года в России стали меньше пить. Самым пьющим регионам оказалась Магаданская область. Меньше всего, по данным Роспотребнадзора, пьют в республиках Северного Кавказа.

По оценкам экспертов, в настоящее время на одного россиянина в год приходится около 10 литров алкоголя. При этом потребление алкоголя в стане по-прежнему превышает порог, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (8 литров — ред.).

Роспотребнадзора связывает улучшение показателей с введением дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкоголя в зависимости от места продажи, времени продажи и возраста покупателя, установлением минимальных цен, а также с запретом рекламы алкогольной продукции.

Андрей Дубровский