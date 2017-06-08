Белоруссия готова выслать чемпиона мира по MMA Амриева в Россию. Россия перечисляет ей кредит на $700 млн

Мурад Амриев. Кадр Youtube

По информации «Новой газеты» власти Беларуси решили незамедлительно выслать гражданина России, чемпиона мира по ММА Мурада Амриева.

Ситуацией с Мурадом Амриевым, сразу после его задержания сегодня ночью на границе, изначально занимался КГБ Беларуси. На данный момент всем уполномоченным министерствам Беларуси дано указание срочно подготовить и незамедлительно провести высылку Мурада Амриева. То есть — документально оформить и передать его на нулевом километре российско-белорусской границы представителям России. В том числе, представителям силовых ведомств Чеченской Республики.

По странной случайности такое решение последовало за новостью о долгожданном решении со стороны российского правительства о перечислении Беларуси кредита в 700 млн долларов, договоренность о выделении которого была достигнута на встрече президентов Беларуси и России в апреле.

Российский посол в Беларуси Александр Суриков, по информации новостного белорусского агентства TUT.BY, заявил именно сегодня, что деньги будут перечислены до конца июня.

Эта ситуация с выдачей российского гражданина, которому реально угрожает внесудебная расправа в Чечне, также стала возможно благодаря полному молчанию Запада, на которое Беларусь отреагировала очень чутко. И интерпретировала соответственным образом. Ни уполномоченные структуры Евросоюза, ни соответствующие ведомства США, несмотря на обращения к ним российских правозащитников, не сочли возможным высказаться в защиту Мурада Амриева.

Хотя ситуация с попыткой чеченских силовиков захватить и доставить его в Чечню для осуществления «кровной мести», длится уже несколько дней — с 4 июня. Пока за жизнь чемпиона мира по ММА Мурада Амриева отчаянно сражаются российские и белорусские правозащитники.

Силы не равны. Но надежда еще есть, если, конечно, белорусские милиционеры не будут препятствовать допуску адвокатов к Мураду Амриеву, который содержится на данный момент в РОВД г. Добруша Республики Беларусь.