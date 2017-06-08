В Госдуме предложили выносить смертные приговоры с отсрочкой применения

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил судам начать выносить в России наказание в виде смертной казни с отсрочкой применения. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточняет агентство, теперь в приговорах судов в случае особо тяжкого преступления будет указываться наказание в виде смертной казни. При этом применяться оно не будет. Таким образов, по мнению Пискарева, суд будет давать оценку наиболее тяжким преступлениям — таким, как терроризм.

Отметим, что сейчас российские суды не выносят решений о смертной казни, максимально суровый приговор — пожизненное лишение свободы. На применение же смертной казни в России действует мораторий.

При этом Председатель комитета Госдумы заявил, что вынесенный смертный приговор позднее может быть реализован, когда «появиться понимание, что эту меру надо принимать». Он уверен, что и в России, и в Европе в свое время придет понимание необходимости применения смертной казни.

За применение высшей меры наказания Пискарев выступил после теракта в петербургском метро 3 апреля.