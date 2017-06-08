Экс-директор ФБР заявил о попытках России взломать сотни организаций в США. Синхронный перевод на русский

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций. Об этом он сообщил во время дачи показаний в Сенате США.

«Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни», — сказал Коми.

Как утверждает экс-директор ФБР, впервые он услышал о попытках России взломать американские сайты в июне 2015 года.

Сенатор Марк Уорнер в ходе заседания напомнил, что президент США Дональд Трамп дважды просил Коми закрыть расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Открывая заседание сенатор Уорнер подчеркнул, что расследование в отношении России не является «охотой на ведьм или фейковыми новостями».

«Это попытка защитить нашу страну», — заявил Уорнер.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот, по мнению главы государства, «не может эффективно руководить бюро». Коми вел расследование против Трампа и его сотрудников на предмет предполагаемых «связей с Россией». Эти связи опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

Вера Юрченко