В Госдуме объяснили суть закона о запрете «обхода блокировок»

Один из авторов законопроекта о запрете «обхода блокировок» депутат Максим Кудрявцев пояснил, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем». Об этом он рассказал «Новой газете».

По словам депутата, если закон примут, Роскомнадзор сформирует ресурс, где будут собраны все ссылки с названиями запрещенных в России сайтов. Доступ к этому ресурсу получат «операторы поисковых систем» для осуществления блокировки.

Как рассказал Кудрявцев, раньше не существовало обязательств удалять запрещенные ссылки с ядер, а новый закон обяжет исключить ссылки на запрещенные сайты.

Кроме того, парламентарий заявил, что проект закона не предполагает запрета анонимайзеров и VPN-сервисов в России.

«Мы никакие сервисы блокировать не будем. Мы настаиваем на более интенсивном и качественном исполнении законопроекта, мы закрываем дополнительные каналы выхода», — пояснил Кудрявцев.

Депутат отметил, что перед разработкой текста законопроекта проводилась дискуссия с представителями кино- и телекоминдустрии.

При этом в пресс-службе компании «Яндекс» «Новой газете» заявили, что к инициативе относятся «настороженно».

«Следует отметить, что в текущей версии законопроект использует крайне широкие формулировки, в связи с чем невозможно оценить, к кому именно будут применяться его требования», — сообщили в компании.

В «Яндексе» считают, что возложение таких обязанностей на поисковые системы является избыточным.

В свою очередь, руководитель проекта Роскомсвобода Артем Козлюк пояснил, что, согласно законопроекту, под блокировку все же могут попасть поисковые сервисы, с помощью которых можно пройти по ссылкам на запрещенные ресурсы. Например, VPN сервисы, прокси-серверы, анонимайзеры, браузеры со встроенной функцией проксирования трафика, браузер Tor, специальное программное обеспечение.

«Эта абсурдная законодательная норма жестко встречена со стороны интерне-отрасли. Операторы связи и хостинг-провайдеры, с которыми я говорил, очень негативно высказывались по этому поводу. Не нравится законопроект и гражданскому обществу. Я уже знаю, что будут готовится негативные отзывы профильного министерства и, возможно, правительства на данный законопроект», — сказал Козлюк.

Итогом принятия подобного законопроекта может стать уход с российского рынка VPN-сервисов и даже поисковых систем, отмечает руководитель «Роскомсвобода».

«Я не знаю, готов ли будет Google подчиниться требованиям», — добавил он.

Ранее в четверг в Госдуму был внесен проект закона о запрете «обхода блокировок».