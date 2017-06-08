Полицейские эвакуируют фуры дальнобойщиков со стоянки на МКАД

Полиция начала эвакуировать фуры дальнобойщиков со стоянки на 6-ом километре МКАД, где расположен один из лагерей участников протеста против системы «Платон». Об этом «Новой газете» рассказал лидер дальнобойщиков и председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.

По его словам, правоохранители окружили фуры дальнобойщиков, эвакуаторы начали вывозить машины со стоянки в неизвестном направлении, предположительно на платную парковку.

«Мы объяснили полицейским, что все водители в суде и не могут отогнать машины. Однако это их не остановило. Они оцепили автомобили и мародерскими методами начали их эвакуировать. Мало того, что были допущены формальные нарушения — машины не были опечатаны, также не был составлен протокол. Кроме того, сама эвакуация проводилась немыслимым способом — эвакуатор тащил грузовой автомобиль, у которого в этот момент не крутились колеса. Конечно, они испортили наши машины, безусловно, будем подавать в суд», — рассказал Бажутин.

Он также добавил, что полицейские угрожали дальнобойщикам очередным задержанием в случае если те будут препятствовать эвакуировать автомобили. Необходимость эвакуации правоохранители объяснили намеченными на ближайшее время работами по укладке асфальта на территории стоянки.

«Мы сделали уже запросы от нашей организации «Объединение перевозчиков России», хотим узнать, с какой целью будут укладывать асфальт поверх нового недавно положенного», — уточнил Бажутин.

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Ранее, 3 июня полиция на той же парковке для грузовых автомобилей на 6-ом километре МКАД задержала троих дальнобойщиков.

Среди задержанных тогда оказались— Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Их отвезли в ОВД «Вешняки».

Напомним, во всероссийской акции против системы «Платон» было задействовавано 4 тысячи 300 грузовых машин. Протестная акция водителей проходила практически во всех регионах страны. Больше всего водителей вышло в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге Дагестане, где бастует практически сто процентов большегрузов.