В Казани антикоррупционный митинг 12 июня разрешили в 7 утра

Сторонникам Навального в Казани удивительным образом согласовали время и место проведения антикоррупционного митинга 12 июня.

— Нам дали площадку в поселке Юдино на 7 часов утра, — сообщила «Новой газете координатор штаба Навального Эльвира Дмитриева. Мы вынуждены были согласиться. Думаю, что многие все равно туда приедут.

Поселок Юдино, где находятся депо и ряд железнодорожных предприятий, входит в черту Казани и является окраиной города.

Поселок Юдино находится вдали от центра города — но входит в городскую границу. Кадр Google Maps

Мэрия Казани не предложила организаторам митинга никаких других площадок, мотивировав это тем, что все они заняты всевозможными мероприятиями.