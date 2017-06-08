Боец Мурад Амриев: Я хочу просить убежища в Белоруссии, но ко мне не пускают адвоката

Обновлено 19:40 Правозащитная группа Freedom House выпустила заявление в связи с преследованием бойца ММА Мурада Амриева. «Правительство Белоруссии должно признать, что запрос Чечни об экстрадиции Амриева основан на абсолютно выдуманном обвинении в подделке документов, и что у него [Амриева] есть риск быть убитым. Амриев бежал из Чечни в 2013 году после того, как был задержан и подвергся пыткам в полиции из-за конфликта между его братом и чеченскими властями. Существуют веские доводы против экстрадиции, включая то, что чеченские власти систематически нарушают закон», — заявил вице-президент Freedom House по международным программам Роберт Херман.

Адвокат Мурада Амриева Петр Заикин через стекло консультирует свого подзащитного. Скрин телеканала «Дождь»

Чемпион мира по ММА Мурад Амриев, задержанный ранее в белорусском Добруше, все еще находится в ОВД. Телеканал «Дождь» поговорил с Амриевым через стекло в здании отделения.

«Мне не дают право на адвоката , мне не дают право! Мне ничего не дают права сделать! Ко мне никого не впускают! Я хочу получить политическое убежище здесь. А они не дают мне возможности, понимаешь? Меня все игнорируют здесь! Не слушают меня вообще! Скажите всем вышестоящим, что они совместно работают. Никто не слушает, ни начальник, никто не слушает меня. Мне телефонный звонок не дают сделать. Ни права никакого! 24 часа я здесь нахожусь , никто ничего не дает сделать!», — прокричал Амриев корреспонденту телеканала.

Адвокат Амриева Петр Заикин рассказал «Новой газете», что его еще не пустили к своему подзащитному.

«Мы стоим у здания ОВД. Он еще там. Мы смотрим за машинами, которые выезжают. Перекрикивались с ним через окно, но его увели в другой кабинет», — сказал Петр Заикин.

Ранее «Новой газете» стало известно, что власти Беларуси решили незамедлительно выслать Мурада Амриева. Всем уполномоченным министерствам Беларуси дано указание срочно подготовить и незамедлительно провести высылку Мурада Амриева. То есть — документально оформить и передать его на нулевом километре российско-белорусской границы представителям России.

Амриева задержали белорусские пограничники в ночь на 8 июня. Во вторник, 6 июня, он покинул здание брянской прокуратуры и уехал из города. Он и его адвокат опасались, что спортсмена захватят силой чеченские силовики прямо на выходе из здания.

Напомним, 4 июня стало известно, что чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году согласно приказа МВД РФ № 213, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

В 2013 году Мурада Амриева задерживали в качестве заложника и пытали в отделе полиции в Грозном. Полицейские требовали, чтобы из Германии вернулся его старший брат, к которому у начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева были свои счеты: Дашаев считает, что брат Мурада Амриева участвовал в покушении против Дашаева.

Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось. Тем не менее, это не помешало сотрудникам чеченской полиции преследовать Амриевых.

После того, как руководству чеченского МВД стало известно о задержании Мурада Амриева, в Брянск выдвинулась группа захвата, чтобы забрать и отконвоировать Амриева в Чечню.