Al Jazeera рассказала о крупномасштабной кибератаке на свои серверы

Катарский телеканал Al Jazeera рассказал о крупномасштабной кибератаке на свои серверы, которая затронула все системы, включая веб-страницы и аккаунты в социальных сетях.

По информации Reuters, к некоторым сервисам Al Jazeera специально ограничил доступ.

Накануне CNN сообщило, что хакеры из России могут быть причастны к взлому серверов информационного агентства Катара (QNA). В сюжете телеканала шла речь о публикации, в которой приводились якобы слова эмира Тамиму бен Хамаду Аль Тани о том, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

Как заявил директор QNA, текст не соответствовал действительности, так как он противоречил итогам саммита с участием президента США Дональда Трампа, а сайт агентства был взломан хакерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг информацию о причастности российских хакеров ко взлому серверов агентства.

Александра Копачева