Бойца Амриева вывезли из Белоруссии в Россию. Адвокаты его потеряли

Обновлено 21:18 По словам адвокатов, их специально запутывают большим количеством машин. Полиция останавливает машины с журналистами. Защитники предполагают, что Амриева хотят оставить без юридической помощи при выдаче России.

Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, задержанного ранее в белорусском Добруше, вывезли из РОВД и повезли в неизвестном направлении.

Машины пытаются преследовать журналисты и адвокаты. Как рассказал «Новой газете» адвокат Амриева Петр Заикин, от РОВД выехали две колонны по три машины, одна из которых «была обманкой».

«Одна колонна движется к границе, мы ее обогнали. Вторую колону мы не видим, может, она ушла далеко вперед», — добавил он.

Сотрудники полиции не позволили Амриеву написать ходатайство об убежище.

Ранее «Новой газете» стало известно, что власти Беларуси решили незамедлительно выслать Мурада Амриева. Всем уполномоченным министерствам Беларуси дано указание срочно подготовить и незамедлительно провести высылку Мурада Амриева. То есть — документально оформить и передать его на нулевом километре российско-белорусской границы представителям России.

Амриева задержали белорусские пограничники в ночь на 8 июня. Во вторник, 6 июня, он покинул здание брянской прокуратуры и уехал из города. Он и его адвокат опасались, что спортсмена захватят силой чеченские силовики прямо на выходе из здания.

Напомним, 4 июня Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году согласно приказа МВД РФ № 213, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления.

Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.