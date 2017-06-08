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Патриарх Кирилл посчитал недостаточным строительство 200 новых храмов в Москве

Общество

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Патриарх Кирилл заявил, что двести новых храмов не смогут вместить всех верующих столицы, передает Интерфакс.

«Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет», — сказал он.

По словам патриарха в Москве по «программе-200» уже открыли 40 храмов.

Интерфакс напоминает, что идея «программы-200» принадлежит патриарху Кириллу. Она стартовала в 2009 году. Необходимость программы объясняли тем, что в Москве было наименьшее среди прочих регионов России количество церквей на число православных. 

Напомним, летом 2015 года начался конфликт между жителями Лосиноостровского района Москвы, которые выступают против строительства храма в парке «Торфянка», и православными активистами движения «Сорок Сороков». Местные жители добились отмены строительства храма. Однако потасовки с православными активистами не прекращались

Теги:
патриарх, рпц, торфянка

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