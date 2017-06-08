Интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о запрете «обхода блокировок»

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев раскритиковал законопроект о запрете «обхода блокировок», передает Интерфакс.

«Депутатами предлагается фактически фильтровать контент в отдельно взятой квартире — в границах вашей собственности, у вас дома, у вас на работе. Люди вправе пользоваться VPN, это их святое право. Естественно, регулировать это все административно просто невозможно, это бессмысленная регуляторика. Ровно точно так же можно регулировать разговоры между гражданами на улице», — сказал он.

Сам законопроект Мариничев назвал цензурой. По его словам, проконтролировать, что человек пользуется VPN, возможно, но «проконтролировать, легальный это VPN или нелегальный, публичный или приватный, кто сервис-провайдер, сдал он ключи или фильтрует ли он там контент - это вообще невозможно сделать»

Один из авторов законопроекта Максим Кудрявцев ранее рассказал, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем». Парламентарий заявил, что проект закона не предполагает запрета анонимайзеров и VPN-сервисов в России.

«Мы никакие сервисы блокировать не будем. Мы настаиваем на более интенсивном и качественном исполнении законопроекта, мы закрываем дополнительные каналы выхода», — пояснил Кудрявцев.

Напомним, ранее в четверг в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается ограничить доступ к приложениям, позволяющим получать доступ к запрещенным сайтам. Авторы инициативы – депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).